Rennes'te sürpriz hoca değişikliği!

Ligue 1 ekibi Rennes, teknik direktör Bruno Genesio yerine göreve Julien Stephan'ın getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 20:40
Rennes'te sürpriz hoca değişikliği!
Abone Ol google-news

Fransa Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alan Rennes, kan değişikliğine gitti.

Ligue 1 ekibi Rennes yaptığı açıklamayla, 4 Mart 2021'den bu yana takımda görev yapan teknik direktör Bruno Genesio karşılıklığı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. 

Fransız ekibi, Bruno Genesio'nun yerine son olarak Strasbourg'ta görev yapan Julien Stephan'ın göreve getirildiğini açıkladı.

43 yaşındaki Fransız antrenör ile anlaşma detaylarına yer verilmezken, 20 Kasım Pazartesi günü Julien Stephan için imza töreni düzenleneceği belirtildi. 

BRUNO GENESIO'NUN PERFORMANSI 

Rennes ile yolları ayrılan Fransız teknik adam Genesio, Rennes ile 124 karşılaşmaya çıkarken 1.73 puan ortalaması yakaladı.


rennes Bruno Genesio Julien Stephan

İlgili Haberler

Nice, Rennes'i 2 golle devirdi

Nice, Rennes'i 2 golle devirdi
Bertuğ Yıldırım attı, Rennes rahat kazandı!

Bertuğ Yıldırım attı, Rennes rahat kazandı!
Rennes, kendi evinde üstünlüğünü koruyamadı

Rennes, kendi evinde üstünlüğünü koruyamadı

En Çok Okunan Haberler