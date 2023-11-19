Rennes'te sürpriz hoca değişikliği!
Ligue 1 ekibi Rennes, teknik direktör Bruno Genesio yerine göreve Julien Stephan'ın getirildiğini açıkladı.
Fransa Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alan Rennes, kan değişikliğine gitti.
Ligue 1 ekibi Rennes yaptığı açıklamayla, 4 Mart 2021'den bu yana takımda görev yapan teknik direktör Bruno Genesio karşılıklığı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Fransız ekibi, Bruno Genesio'nun yerine son olarak Strasbourg'ta görev yapan Julien Stephan'ın göreve getirildiğini açıkladı.
43 yaşındaki Fransız antrenör ile anlaşma detaylarına yer verilmezken, 20 Kasım Pazartesi günü Julien Stephan için imza töreni düzenleneceği belirtildi.
BRUNO GENESIO'NUN PERFORMANSI
Rennes ile yolları ayrılan Fransız teknik adam Genesio, Rennes ile 124 karşılaşmaya çıkarken 1.73 puan ortalaması yakaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Cenazede gerginlik!
- 'Ucube daha geriye gidecek'
- Pazar kabusu yolda!
- Tuzlaspor Başkanı'yla neler konuştu?
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Din eğitimine girmeyen öğretmenlerin ücretleri kesilecek
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Bazı ilçeler beyaza büründü!
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'