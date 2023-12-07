Resmen açıklandı: Federasyonda iki ayrılık!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:28
Resmen açıklandı: Federasyonda iki ayrılık!
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'e teşekkür ederiz. Türk basketboluna değerli katkılarda bulunan Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler'e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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