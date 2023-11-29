Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı'nın 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) 6. Olağan Genel Kurulu’nu Swissotel Bosphorus İstanbul Oteli’nde gerçekleştirdi.
Genel kurulda vakfın yönetim ve denetim kurulu, 2023 faaliyet raporu ve bilançosu ile denetim raporu genel kurul üyeleri tarafından oybirliği ile ibra edilip, BİDEV 2024 Faaliyet Planı ve tahmini bütçesi de onaylandı.
BİDEV Genel Kurulu’nda geleneksel hale getirilen vefa ödülleri bu kez de Prof. Dr. Erdal Poyrazoğlu ve Şengün Kaplanoğlu’na takdim edildi.
Prof. Dr. Poyrazoğlu Genel Kurul salonuna gelerek, yaptığı konuşma ile ayakta alkışlanırken, Kaplanoğlu ise BİDEV Başkanı Hasan Arat aracılığıyla düşüncelerini ve teşekkürlerini, uzaktan bağlantı ile aktardı. Basketbolun iki efsanesine verilen vefa ödülleri dışında, BİDEV çalışmalarına katkıda bulunan isimlere de Onur Ödülleri verildi.
Hasan Arat, gazetemiz yazarı Ahmet Kurt başta olmak üzere vakfa destek olan tüm basketbol ailesine teşekkür etti.
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