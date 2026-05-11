Resmen açıklandı: İspanyol ekibinden Monchi sürprizi

LaLiga takımı Espanyol'da sportif genel direktörlük görevine Ramon Rodriguez Verdejo 'Monchi' getirildi. 57 yaşındaki futbol adamının kulübün spor departmanını yöneteceği açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Monchi'nin organizasyonel düzeyde doğrudan Espanyol CEO'su Mao Ye Wu'ya ve Espanyol Başkanı Alan Pace'e rapor vereceği kaydedildi.

2000-2017 ve 2019-2023 yılları arasında iki dönem Sevilla'da sportif direktörlük yapan İspanyol futbol adamı, Roma ve Aston Villa'da da görev yapmıştı.