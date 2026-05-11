Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmen açıklandı: İspanyol ekibinden Monchi sürprizi

Resmen açıklandı: İspanyol ekibinden Monchi sürprizi

11.05.2026 15:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Resmen açıklandı: İspanyol ekibinden Monchi sürprizi

Son olarak Aston Villa'da futbol genel direktörlüğü yapan ve geçen eylül ayında İngiliz kulübüyle yollarını ayıran Monchi, Espanyol'da sportif genel direktörlük görevine getirildi.

LaLiga takımı Espanyol'da sportif genel direktörlük görevine Ramon Rodriguez Verdejo 'Monchi' getirildi. 57 yaşındaki futbol adamının kulübün spor departmanını yöneteceği açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Monchi'nin organizasyonel düzeyde doğrudan Espanyol CEO'su Mao Ye Wu'ya ve Espanyol Başkanı Alan Pace'e rapor vereceği kaydedildi.

2000-2017 ve 2019-2023 yılları arasında iki dönem Sevilla'da sportif direktörlük yapan İspanyol futbol adamı, Roma ve Aston Villa'da da görev yapmıştı.

İlgili Konular: #espanyol #Sportif Direktör #Monchi

İlgili Haberler

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'de beğendiği üç ismi açıkladı
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'de beğendiği üç ismi açıkladı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da sportif direktör Monchi kurayı değerlendirdi. İspanyol futbol insanı, "Fenerbahçe'nin tanınmış futbolcuları var. Macar stoper Attila Szalai'ye sahipler ve Batshuayi de takımlarında oynuyor" dedi.
Monchi: 'Düzeleceğimizi bilsem istifa ederim'
Monchi: 'Düzeleceğimizi bilsem istifa ederim' İspanyol ekibi Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, takımın kötü gidişiyle ilgili konuştu. Monchi, 'Düzeleceğimizi bilsem istifa ederim' dedi.
Monchi açıkladı: İşte Arda Güler'i isteyen kulüp!
Monchi açıkladı: İşte Arda Güler'i isteyen kulüp! İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın "Monchi" lakaplı sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, katıldığı bir radyo programında Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler ile ilgilendiklerini söyledi.