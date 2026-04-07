Resmi açıklama bekleniyor: TFF'den yeni sezon için yabancı kuralı kararı!

Süper Lig kulüpleri, A takım listesine bu sezon 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı yazabiliyordu. Gelecek sezon ise bu kural, 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklinde uygulanacaktı.

Sabah'ta yer alan habere göre kulüplerin taleplerini dinleyen TFF, yabancı kuralı için alınan kararda değişikliğe gidecek. Gelecek sezon 14 yabancının 2'sinin 01.01.2004 sonrasında doğmuş olması şartının aranacağı öne sürüldü.

TFF'nin yabancı kuralındaki bu değişiklik için son kararı aldığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade ediliyor.