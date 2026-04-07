Resmi açıklama bekleniyor: TFF'den yeni sezon için yabancı kuralı kararı!

Resmi açıklama bekleniyor: TFF'den yeni sezon için yabancı kuralı kararı!

7.04.2026 09:17:00
Cumhuriyet Spor
Resmi açıklama bekleniyor: TFF'den yeni sezon için yabancı kuralı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin talepleri doğrultusunda yabancı kuralı için alınan kararda değişikliğe gideceği iddia edildi.

Süper Lig kulüpleri, A takım listesine bu sezon 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı yazabiliyordu. Gelecek sezon ise bu kural, 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklinde uygulanacaktı.

Sabah'ta yer alan habere göre kulüplerin taleplerini dinleyen TFF, yabancı kuralı için alınan kararda değişikliğe gidecek. Gelecek sezon 14 yabancının 2'sinin 01.01.2004 sonrasında doğmuş olması şartının aranacağı öne sürüldü.

TFF'nin yabancı kuralındaki bu değişiklik için son kararı aldığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade ediliyor.

İlgili Haberler

TFF 2. Lig'e yükselen iki ekip belli oldu!
TFF 2. Lig'e yükselen iki ekip belli oldu! 12 Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, TFF 2. Lig'e yükselen takımlar oldu.
TFF resmen duyurdu: 3. Lig ekibi küme düşürüldü!
TFF resmen duyurdu: 3. Lig ekibi küme düşürüldü! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig 4. Grup ekibi Nazillispor'un küme düşürülmesine karar verildiğini duyurdu.
TFF, play-off maçlarının tarihlerini duyurdu!
TFF, play-off maçlarının tarihlerini duyurdu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de play-off tarihlerini açıkladı.