TFF, play-off maçlarının tarihlerini duyurdu!

Futbolda Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de play-off tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde play-off programı şu şekilde:
Trendyol 1. Lig
1. tur: 7 Mayıs Perşembe
2. tur ilk maç: 11 Mayıs Pazartesi
2. tur rövanş maçı: 15 Mayıs Cuma
Final: 22 Mayıs Cuma
Nesine 2. Lig
1. tur ilk maçlar: 30 Nisan Perşembe
1. tur rövanş maçları: 4 Mayıs Pazartesi
Kırmızı Grup finali: 9 Mayıs Cumartesi
Beyaz Grup finali: 10 Mayıs Pazar
Nesine 3. Lig
1. Grup ve 2. Grup 1. tur ilk maçlar: 23 Nisan Perşembe
3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçlar: 24 Nisan Cuma
1. Grup ve 2. Grup 1. tur rövanş maçları: 27 Nisan Pazartesi
3. Grup ve 4. Grup 1. tur rövanş maçları: 28 Nisan Salı
2. tur ilk maçlar: 4 Mayıs Pazartesi
2. tur rövanş maçları: 8 Mayıs Cuma
1-2. Grup finali: 14 Mayıs Perşembe
3-4. Grup finali: 15 Mayıs Cuma