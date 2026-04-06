Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF, play-off maçlarının tarihlerini duyurdu!

6.04.2026 13:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de play-off tarihlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde play-off programı şu şekilde:

Trendyol 1. Lig

1. tur: 7 Mayıs Perşembe

2. tur ilk maç: 11 Mayıs Pazartesi

2. tur rövanş maçı: 15 Mayıs Cuma

Final: 22 Mayıs Cuma

Nesine 2. Lig

1. tur ilk maçlar: 30 Nisan Perşembe

1. tur rövanş maçları: 4 Mayıs Pazartesi

Kırmızı Grup finali: 9 Mayıs Cumartesi

Beyaz Grup finali: 10 Mayıs Pazar

Nesine 3. Lig

1. Grup ve 2. Grup 1. tur ilk maçlar: 23 Nisan Perşembe

3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçlar: 24 Nisan Cuma

1. Grup ve 2. Grup 1. tur rövanş maçları: 27 Nisan Pazartesi

3. Grup ve 4. Grup 1. tur rövanş maçları: 28 Nisan Salı

2. tur ilk maçlar: 4 Mayıs Pazartesi

2. tur rövanş maçları: 8 Mayıs Cuma

1-2. Grup finali: 14 Mayıs Perşembe

3-4. Grup finali: 15 Mayıs Cuma

İlgili Konular: #TFF #TFF 1. Lig #play-off

