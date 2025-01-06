Resmi açıklama geldi: Sivasspor'da flaş ayrılık!
Sivasspor, Senegalli futbolcu Keita Balde'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da bir ayrılık yaşandı.
Sivasspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Keita Balde ile yollarını ayırdı.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildğini TFF'ye bildirdi.
Sivasspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Keita Balde, 1 gol sevinci yaşadı.
Etiketler: #Keita Balde #Sivasspor #Sözleşme
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