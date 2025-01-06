Resmi açıklama geldi: Sivasspor'da flaş ayrılık!

Sivasspor, Senegalli futbolcu Keita Balde'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Resmi açıklama geldi: Sivasspor'da flaş ayrılık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:11

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da bir ayrılık yaşandı.

Sivasspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Keita Balde ile yollarını ayırdı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildğini TFF'ye bildirdi.

Sivasspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Keita Balde, 1 gol sevinci yaşadı.


Etiketler: #Keita Balde #Sivasspor #Sözleşme

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