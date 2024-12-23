Sivassporlu Keita Balde'nin eski eşinden skandal Wanda Nara itirafı!
Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara için çok konuşulacak bir açıklama geldi. Sivasspor forması giyen Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Wanda Nara için skandal ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin boşanmak üzere olduğu Wanda Nara, yeni bir olayla gündeme geldi.
An itibarıyla Sivasspor forması giyen Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Wanda Nara için gündeme bomba gibi düşen ifadeler kullandı.
Mitre Live’a konuşan Simona Guatieri, Wanda Nara'nın, Icardi'nin Inter'de forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan, eski eşi Keita Balde ile birlikte olduğunu ve aldatıldığını açıkladı.
'KAMERADAN ALINAN DELİLLER VAR'
Guatieri yaptığı açıklamada Keita Balde ile 2022'de evlendiğini belirterek "Bir rüyada gibiydim ama her şey o gün sona erdi. O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin, Keita ile birlikte olduğunu söyledi. Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak görüntüler" dedi.
Guatieri, "Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar" ifadelerini kullandı.
Icardi'nin Inter’de oynadığı dönemde Wanda Nara'nın kendisini 2 yıl boyunca Keita Balde ile aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videoları mahkemeye sunduğu da iddia edildi.
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