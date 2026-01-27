Resmi açıklama geldi: Yasin Özcan, Beşiktaş için geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer görüşmeleri kapsamında Yasin Özcan'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Aston Villa forması giyen genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması amacıyla İstanbul'a geleceği belirtildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan'ı taşıyan uçak bu akşam 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ

Kariyerine Kasımpaşa altyapısında başlayan Yasin Özcan'ı 2025 yılında Premier Lig ekibi Aston Villa kadrosuna kattı. Sonrasında Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki defans oyuncusu, A Takım'da 5 maça çıktı.

Milli oyuncu Anderlecht'in U23 takımında da 4 maçta forma giydi.