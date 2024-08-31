Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini duyurdu!
Fenerbahçe, Sofyan Amrabatı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini açıkladı.
Kulüpten yakılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Faslı yıldız, cuma günü saat 16:35 sularında özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Amrabat, Alanyaspor maçını tribünden takip etti.
PERFORMANSI
Önceki sezon kiralık olarak Manchester United'da forma giyen Sofyan Amrabat, 17'si ilk 11 olmak üzere toplam 30 maçta forma giydi.
Hoş geldin Sofyan Amrabat ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2024
Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer… pic.twitter.com/51jg48SPYf
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