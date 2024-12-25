Resmi açıklama yapıldı: Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oldu!

Süper lig ekiplerinden Başakşehir, Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Resmi açıklama yapıldı: Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:58

Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı'nın transferi için Adana Demirspor'la bir sonraki satıştan pay ile anlaşma sağlandığını ve 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


Etiketler: #Yusuf Sarı #Başakşehir #adana demirspor

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