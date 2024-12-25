Resmi açıklama yapıldı: Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oldu!
Süper lig ekiplerinden Başakşehir, Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.
İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı'nın transferi için Adana Demirspor'la bir sonraki satıştan pay ile anlaşma sağlandığını ve 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Etiketler: #Yusuf Sarı #Başakşehir #adana demirspor
Spor Haberleri
- Türkiye Boks Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu!
- Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oldu!
- Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!
- Fenerbahçe Beko, milli futbolcu ile yollarını ayırdı!
- Serdal Adalı'dan sponsorluk açıklaması!
- Spor İstanbul eğitmenleri bu kez sınavda terledi
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
- Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması!
- 'Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam'
- Hüseyin Yücel'den Beşiktaş taraftarına mesaj!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- AKP’nin 2025 planı ne?
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!