Resmi teklif yapıldı: Beşiktaş'tan Veljko Birmancevic hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic için resmi teklif yaptığı iddia edildi.
Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.
Siyah-beyazlılar, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'le ilgileniyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, resmi teklifini Sparta Prag'a iletti.
İki kulüp arasında transferle ilgili görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
2.3 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
Futbola Partizan altyapısında başlayan Veljko Birmancevic sonrasında sırasıyla Cukaricki, Malmö, Toulouse ve Sparta Prag formalarını giydi.
26 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 maçta sahaya çıkarken 7 gol ve 4 asist kaydetti.
Veljko Birmancevic, sezon başında Toulouse'tan Sparta Prag'a 2.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Etiketler: #Veljko Birmancevic #beşiktaş #Sparta Prag
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