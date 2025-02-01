Beşiktaş'ta 100 milyon Euro'luk hüsran!
Sezon başında transfer ve maaş bütçesine büyük bir para harcayan Beşiktaş, Avrupa ve ligde hüsrana uğradı, elde yalnızca Türkiye Kupası hedefi kaldı.
Sezona "Avrupa'daki kötü imajı düzelteceğiz" hedefiyle başlayan Beşiktaş, büyük umutlarla yapılan yatırımlara rağmen hüsrana uğradı. 100 milyon Euro'luk maliyetle kurulan kadro, UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım arasında 28. sırada yer alarak büyük bir başarısızlık yaşadı.
TRANSFERLER VE EKONOMİK YÜK
Bir önceki yönetim döneminde Beşiktaş, 10 yeni transfer yaptı. Bu oyuncuların bazıları için ciddi bonservis bedelleri ödendi:
Al-Musrati: 12 milyon Euro
Ernest Muçi: 10 milyon Euro
Uduokhai: 6.5 milyon Euro
Joao Mario: 2 milyon Euro
Immobile: 2 milyon Euro
Emirhan Topçu: 3.4 milyon Euro
Can Keleş: 2.8 milyon Euro
Rafa Silva ve Gabriel Paulista ise bonservissiz kadroya katıldı.
Sabah'ın haberine göre buna ek olarak, takımın maaş bütçesi geçen sezona göre 20 milyon Euro artarak 58 milyon Euro'ya ulaştı. Hem bonservis hem de maaş yüküyle Beşiktaş'ın toplam mali sorumluluğu 100 milyon Euro'yu geçti.
LİG VE AVRUPA'DA HÜSRAN
Yapılan yatırımlara rağmen Beşiktaş, ligde kasım ayı gelmeden şampiyonluk yarışına havlu attı ve liderin 22 puan gerisine düştü. Avrupa Ligi'nde ise ilk 24 takım arasına giremedi ve sadece 9 puan toplayarak elendi.
HEDEF TÜRKİYE KUPASI
Siyah-beyazlılar için artık tek kulvar kaldı: Ziraat Türkiye Kupası. Hem sahada alınan kötü sonuçlar hem de ekonomik kayıplar nedeniyle yönetim, çözümü yeniden transferde aramak zorunda kaldı.
IMMOBILE İTALYA'DA
Öte yandan, Twente maçında sakatlanan Ciro Immobile, daha önceden aldığı özel izinle ülkesine gitti. Beşiktaş bu haftayı bay geçerken, İtalyan forvet pazar günü İstanbul'a dönecek.
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