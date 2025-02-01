Beşiktaş'ta 100 milyon Euro'luk hüsran!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 11:10

Güncelleme: 01.02.2025 - 11:10

Sezona "Avrupa'daki kötü imajı düzelteceğiz" hedefiyle başlayan Beşiktaş, büyük umutlarla yapılan yatırımlara rağmen hüsrana uğradı. 100 milyon Euro'luk maliyetle kurulan kadro, UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım arasında 28. sırada yer alarak büyük bir başarısızlık yaşadı.

TRANSFERLER VE EKONOMİK YÜK

Bir önceki yönetim döneminde Beşiktaş, 10 yeni transfer yaptı. Bu oyuncuların bazıları için ciddi bonservis bedelleri ödendi:

Al-Musrati: 12 milyon Euro

Ernest Muçi: 10 milyon Euro

Uduokhai: 6.5 milyon Euro

Joao Mario: 2 milyon Euro

Immobile: 2 milyon Euro

Emirhan Topçu: 3.4 milyon Euro

Can Keleş: 2.8 milyon Euro

Rafa Silva ve Gabriel Paulista ise bonservissiz kadroya katıldı.

Sabah'ın haberine göre buna ek olarak, takımın maaş bütçesi geçen sezona göre 20 milyon Euro artarak 58 milyon Euro'ya ulaştı. Hem bonservis hem de maaş yüküyle Beşiktaş'ın toplam mali sorumluluğu 100 milyon Euro'yu geçti.

LİG VE AVRUPA'DA HÜSRAN

Yapılan yatırımlara rağmen Beşiktaş, ligde kasım ayı gelmeden şampiyonluk yarışına havlu attı ve liderin 22 puan gerisine düştü. Avrupa Ligi'nde ise ilk 24 takım arasına giremedi ve sadece 9 puan toplayarak elendi.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Siyah-beyazlılar için artık tek kulvar kaldı: Ziraat Türkiye Kupası. Hem sahada alınan kötü sonuçlar hem de ekonomik kayıplar nedeniyle yönetim, çözümü yeniden transferde aramak zorunda kaldı.

IMMOBILE İTALYA'DA

Öte yandan, Twente maçında sakatlanan Ciro Immobile, daha önceden aldığı özel izinle ülkesine gitti. Beşiktaş bu haftayı bay geçerken, İtalyan forvet pazar günü İstanbul'a dönecek.