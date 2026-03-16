16.03.2026 20:04:00
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri duyuruldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 27. haftada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 27. haftanın hakemleri şu şekilde:

17 Mart Salı

20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba

16:00 Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20:00 Başakşehir - Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

20:00 Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe

16:00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak

20:00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

İlgili Haberler

Fransa'da ameliyat oldu: TFF'den Yusuf Akçiçek'e geçmiş olsun mesajı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), fıtık operasyonu geçiren milli futbolcu Yusuf Akçiçek için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk! TFF açıkladı... Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçını kadın hakem Asen Albayrak yönetecek.
Bazı kulüplerin talebi olmuştu... TFF'den yabancı VAR için karar! Trendyol Süper Lig'de bazı kulüpler, VAR hakemlerinin yabancı olmasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonun kalan bölümü için yabancı VAR'la ilgili kararını verdiği iddia edildi.