Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri duyuruldu!

Süper Lig'de 27. haftada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 27. haftanın hakemleri şu şekilde:
17 Mart Salı
20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
18 Mart Çarşamba
16:00 Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20:00 Başakşehir - Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20:00 Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19 Mart Perşembe
16:00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak
20:00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz