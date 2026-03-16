Yasadışı bahis davasında yargılanıyordu: Mahkemeden Eray Yazgan kararı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine hükmetti.

Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararını kaldırdı ve Yazgan’ın beraatine karar verdi.

Eray Yazgan’ın savunması, avukatı Serdar Mermut tarafından yürütülen kararda ayrıca söz konusu reklam anlaşmasına ilişkin süreçte kulüp tarafından yetkili mercilerden görüş alındığı, kısa süre içinde sözleşmenin askıya alındığı ve ardından iptal edildiği de kronolojik olarak değerlendirildi.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuyla ilgili şu sözleri kullanmıştı:

"Bunu açıkça söylememe rağmen, sırf ortamı bulandırmak için, 'Galatasaray bu anlaşmadan para aldı' algısı yaratılmaya çalışıyor. Bazı mihraklar bunu sürekli kaşıyor.

İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza alıyor. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Tam da bu nedenle cezanın üst mercilerden döneceğine inanıyorum.

Eray kardeşimin görevi gereği bir süreç üzerinden bu cezaya muhatap kalması beni gerçekten üzüyor. Ben yönetimdeki diğer arkadaşlarım gibi onunla da çalışmaktan gurur duyuyorum."