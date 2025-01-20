Rey Manaj: 'Maçtan önce çok konuşuyoruz ama...'

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Sivasspor'da Arnavut golcü Rey Manaj, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Rey Manaj: 'Maçtan önce çok konuşuyoruz ama...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 23:21

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"SAHADA İCRAAT YOK"

Sahada daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Arnavut golcü, "Özeleştiri yapmalıyız. Maçtan önce çok konuşuyoruz ama sahada icraat yok. Her oyuncu kendisini geliştirmeye çalışıyor ama sahada daha iyi olmalıyız" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Rey Manaj #Sivasspor #trabzonspor

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