Rey Manaj: 'Maçtan önce çok konuşuyoruz ama...'
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Sivasspor'da Arnavut golcü Rey Manaj, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"SAHADA İCRAAT YOK"
Sahada daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Arnavut golcü, "Özeleştiri yapmalıyız. Maçtan önce çok konuşuyoruz ama sahada icraat yok. Her oyuncu kendisini geliştirmeye çalışıyor ama sahada daha iyi olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Rey Manaj #Sivasspor #trabzonspor
Spor Haberleri
- İsmail Kartal'dan İran iddialarına yanıt!
- Batman Petrolspor'un yeni hocası belli oldu!
- Rey Manaj: 'Maçtan önce çok konuşuyoruz ama...'
- Ömer Erdoğan: 'Çalıştığımız noktadan gol yedik'
- Trabzonsporlu oyuncudan gol açıklaması!
- Ozan Tufan'dan maske açıklaması: Sebebi belli oldu!
- Boşnak yıldızdan Trabzonspor taraftarına mesaj!
- Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
- Beşiktaş kendi evinde kayıp!
- Manchester City transferi resmen açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler
- Yargıdaki AKP gerçeğini açıkladı
- Aynı şekilde paylaşım yapanlara da soruşturma
- CHP'li yetkililer Cumhuriyet mikrofonuna konuştu