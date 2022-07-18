Ricardo Quaresma'dan Sergio Oliveira açıklaması
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray'a imza atan Sergio Oliveira ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u değerlendirdi.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
O Jogo'ya konuşan Portekizli yıldız, Galatasaray'a imza atan vatandaşı Sergio Oliveira için, "Tabii ki Galatasaray'da başarılı olacaktır. Oliveira, kaliteli ve güçlü mentaliteye sahip bir futbolcu. Bunu oynadığı her yerde gösterdi. Bu yüzden başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.
"JORGE JESUS'UN İŞİ ZOR"
Quaresma, "Jorge Jesus, Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi?" sorusuna, "Türkiye'de farklı bir zihniyet olmasına rağmen başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ancak Jesus'un kulüpte ve futbol dünyasında yaşanacaklara sabrı olacak mı, bilmiyorum. Eğer bunlara sabrı varsa, başarılı olacaktır ama bu kolay olmayacak" diye cevap verdi.
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