Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed itirazı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:06

Galatasaray'ın, önceki günlerde bonservisini ödediği Mostafa Mohamed için flaş bir gelişme yaşandı.

Mısırlı yıldızın eski kulübü Zamalek, ödemenin gecikmesi ve belirlenen ücretten 200 bin dolar daha az yatırılması nedeniyle yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

"AVUKATLARIMIZLA İNCELEYECEĞİZ"

Zamalek'in Futbol Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ücretini belirlenen tarihten daha geç ve 200 bin dolar eksik ödedi. Avukatlarımızla sözleşmenin tüm detaylarını inceleyeceğiz" dedi.

Kulübün tazminat alması gerektiğini söyleyen Mortada Mansour, "Zamalek, bu gecikme nedeniyle 500 bin dolar tazminat almalı. Kulübün haklarını korumak için tüm yasal işlemleri yapacağız" ifadelerini kullandı.