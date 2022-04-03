Metin Tekin, Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetini değerlendirdi

"KARA KARA DÜŞÜNÜYORDU"

"Ferdi ve Samuel. Bu çocuklar, önde oynayan oyunculardı. Bu oyuncular önce ikna edildi, kabul ettiler. Kabul etmeseler, bu performans olmaz. Kuntz ile röportaja gittik, Ferdi olmadığı için kara kara düşünüyordu. Repertuvarını çok genişletti Ferdi, onun için artık sol kenar oyuncusu diyebiliriyoruz."