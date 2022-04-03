Metin Tekin, Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetini değerlendirdi
"KARA KARA DÜŞÜNÜYORDU"
"Ferdi ve Samuel. Bu çocuklar, önde oynayan oyunculardı. Bu oyuncular önce ikna edildi, kabul ettiler. Kabul etmeseler, bu performans olmaz. Kuntz ile röportaja gittik, Ferdi olmadığı için kara kara düşünüyordu. Repertuvarını çok genişletti Ferdi, onun için artık sol kenar oyuncusu diyebiliriyoruz."
İlgili Haberler
- Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Fenerbahçe maçına ayrı hazırlanır
- Domenec Torrent: 'Fenerbahçe derbisinde oynayamazlar'
- Fenerbahçe: 'Türk sporu adına utanç vericidir'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
- Arnavutköy'de çatı yangını
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü yönetmen Ukrayna'daki saldırılarda öldürüldü!
- Sevda Demirel'den yıllar sonra Hande Ataizi itirafı
- Uzmanı uyardı: Başımıza bir felaket gelmeden önlem şart!
- Mayınların imha edildikleri anlar paylaşıldı
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Irpin’de imha edilen Rus tankları görüntülendi
- 16 kaçak göçmen yakalandı
- 'Bu maçı sezon başında izlesek...'
- 10 günde yüzde 70 zamlandı