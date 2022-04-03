Metin Tekin, Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetini değerlendirdi

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2022 Pazar, 11:28
<p>Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı.</p>

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı.

<p>Eski futbolcu ve spor yorumcusu Metin Tekin, Fenerbahçe'nin 4-0'lık Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.</p>

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Metin Tekin, Fenerbahçe'nin 4-0'lık Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.

<p>Tekin, Fenerbahçe'nin en net galibiyetini aldığını belirterek,<strong> "Fenerbahçe; en net, en temiz, en kolay galibiyetini aldı. Çok net bir futbolla aldı. Bu maçı sezon başında izlesek, şampiyonluğun en önemli adaylarından biriydi derdik"</strong> ifadelerini kullandı.</p>

Tekin, Fenerbahçe'nin en net galibiyetini aldığını belirterek, "Fenerbahçe; en net, en temiz, en kolay galibiyetini aldı. Çok net bir futbolla aldı. Bu maçı sezon başında izlesek, şampiyonluğun en önemli adaylarından biriydi derdik" ifadelerini kullandı.

<p><strong>Tekin'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:</strong></p><p>"İkincilik yarışında Fenerbahçe çok önemli avantaj sağladı. Bu ivmesi ikinciliğe çok yakın kılıyor Fenerbahçe'yi."</p>

Tekin'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İkincilik yarışında Fenerbahçe çok önemli avantaj sağladı. Bu ivmesi ikinciliğe çok yakın kılıyor Fenerbahçe'yi."

<p>"İrfan Can Kahveci, bana göre has futbolcu. Onun yerine 17 yaşında Arda giriyor. İkisi de şut atmadı, oraya vurdu. Çok değerlidir bunlar futbolcuyu ve kalitesini anlatmak için."</p>

"İrfan Can Kahveci, bana göre has futbolcu. Onun yerine 17 yaşında Arda giriyor. İkisi de şut atmadı, oraya vurdu. Çok değerlidir bunlar futbolcuyu ve kalitesini anlatmak için."

<p><strong>"KARA KARA DÜŞÜNÜYORDU"</strong></p><p>"Ferdi ve Samuel. Bu çocuklar, önde oynayan oyunculardı. Bu oyuncular önce ikna edildi, kabul ettiler. Kabul etmeseler, bu performans olmaz. Kuntz ile röportaja gittik, Ferdi olmadığı için kara kara düşünüyordu. Repertuvarını çok genişletti Ferdi, onun için artık sol kenar oyuncusu diyebiliriyoruz."</p>

"KARA KARA DÜŞÜNÜYORDU"

"Ferdi ve Samuel. Bu çocuklar, önde oynayan oyunculardı. Bu oyuncular önce ikna edildi, kabul ettiler. Kabul etmeseler, bu performans olmaz. Kuntz ile röportaja gittik, Ferdi olmadığı için kara kara düşünüyordu. Repertuvarını çok genişletti Ferdi, onun için artık sol kenar oyuncusu diyebiliriyoruz."

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