Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Galatasaray yorumu: '1905'ten beri...'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta İtalyan kulübü Juventus'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, maçtan 5-2 galip ayrıldı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Maçın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de dev zaferi yorumladı.

Rıdvan Dilmen açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“11'e 10 kaldı ondan kazandı gibi bir şeye hiç gerek yok. Galatasaray, Juventus'u çaresiz bıraktı. Tam 4 gol attı ikinci yarıda. 17 Şubat 2026 özel bir gün olacak Galatasaray ve Türk futbolu için. 11'e 11 iken de Galatasaray topu çok çabuk kazandı.”

'1905'TEN BERİ GALATASARAY'DA BU KADAR DOLU BİR KADRO YOK'

“Galatasaray'ın maçı bitiren 11'ine bak. Sane, İcardi, Osimhen, Boey hepsi sahada. Bırak 3.5 yıllık Okan Buruk dönemini; 1905'ten beri Galatasaray'da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik. Bana göre Fenerbahçe'nin ligde kadro genişliği vardı. Galatasaray da transferde derinleştirdi. Boey, Lang takıma katıldı. Muhteşem bir 18 kişilik kadro oluştu.”

'OKAN HOCA BUGÜN ADETA RESİTAL YAPTI'

“Okan hoca bugün adeta resital yaptı. Okan hoca bu işi Torino'ya bırakmayacağım, burada bitireceğim diyerek işi yaptı. 1-0 öne geçmişken, ilk yarı soyunma odasına 2-1 geride gidiyorsunuz. Buna rağmen ikinci yarıda antrenörlük resitali vardı. Önde baskının Osimhen'le meyvesini almışsınız, ikinci devre ben size güveniyorum, atarız mesajını vermiş takıma.

Bugün Okan hocanın adeta resitaliyle, taraftarın da desteğiyle oyuncuların farklı bir motivasyonla maça hazırlandığını gördük. Tur artık hayırlısı olsun diyelim. İkinci yarıda hakikaten öyle bir geldi ki takım… Hücum yaparsınız tamam ama topun bende olması lazım. Top için mücadele etmen lazım. Mücadeleden sonra kalite sergileyecek oyuncular da var.”