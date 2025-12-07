Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye eleştiri! 'İyi başladığı bir maç görmüyorum'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 90 dakikası 1-1'le tamamlandı.

Her iki takım da sahadan 1 puanla ayrılırken Başakşehir'de Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe de ise Milan Skriniar ağları havalandıran isim oldu.

Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında sarı-lacivertli takımın performansını ve 90 dakikayı yorumladı.

Rıdvan Dilmen maçın ardından, "Galatasaray maçının bitirirken bugünkü 11'le bitirdi. Levent, Oğuz, Duran, Talisca ve Fred girdi. Böyle maratonlarda eğer sen prensipli bir teknik direktörsen ki öylesin, böyle oynadığın zaman alışılmış bir oyun ezberin yok. Oyunun sonunda esas şeyine dönerken de 1-1'i korumak için yapıyorsun. Burada planlamasına saygı duyduğumuz bir teknik direktörden duyguları karmaşık bir teknik direktör figürüne dönüşüyorsun ve ideal 11'inin dışına çıkıyorsun. Alışkanlığın olmadığı için ilk yarıdaki istatistikler ortaya çıkıyor. Maçın kırılma anı En Nesyri'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyon" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe için Dilmen ayrıca, "Fenerbahçe'ye dikkat edelim maçlara kötü başlıyor aylardır. Beşiktaş, Rizespor galibiyetleri dahil. Gaziantep FK maçı dışında iyi başladığı bir maç görmüyorum. Kasımpaşa maçı var, onun da ikinci yarısı rezalet olmuştu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında orta saha kurgusu içinse şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin orta sahası bu olamaz. Bu orta saha duruşu şampiyon yapmaz takımı. Bu orta saha duruşunu çevirdim, Alvarez ve İsmail'in önüne Asensio'yu koydum. Asensio benim yerim orası diyor. Her şeyi yaparım, Asensio ve Talisca'yı sırtı dönük oynatmam."