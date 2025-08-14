Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Kulüp tarihine geçecek başarı için formülü verdi!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın gündemini HT Spor'da yorumladı. Dilmen, Beşiktaş'ın Konferans Ligi macerası için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Öncelikle siyah-beyazlıların transfer gündemiyle ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın nokta atışı takviyeler yaptığını belirtti.

Orkun Kökçü ve Abraham'a vurgu yapan Dilmen, Jurasek için sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

RIDVAN DİLMEN'DEN 3 BÖLGEYE TRANSFER TAVSİYESİ

Öte yandan ünlü yorumcu, Beşiktaş'ın kesinlikle iyi bir sağ bek, sol kanat ve iyi bir stoper transfer etmesi gerektiğini aktardı.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Konferans Ligi macerası için ise iddialı konuştu.

DİLMEN'DEN BEŞİKTAŞ İÇİN KONFERANS LİGİ İDDİASI

Dilmen, Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde yarı final oynama ihtimalinin yüzde 80 olduğunu belirtti.

Rıdvan Dilmen'in iddiası gerçekleşirse Beşiktaş, Avrupa kupalarında ilk kez yarı finali görmüş olacak.

DAHA ÖNCE 3 ÇEYREK FİNAL

Siyah-beyazlılar daha önce Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda, 2002-2003'te UEFA Kupası'nda, 2016-2017 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.