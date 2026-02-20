Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rıdvan Dilmen'den flaş N'Golo Kante yorumu: '24 yaşında bile olsa...'

20.02.2026 00:45:00
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest’ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık şok bir yenilgiyle ayrıldı. Yorumcu Rıdvan Dilmen, yeni transfer N'Golo Kante üzerinden yönetimin transfer politikasına ve Tedesco'nun saha içerisindeki tercihine sert eleştiri getirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.

Sports Digitale'de konuşan Rıdvan Dilmen maçın ardından çarpıcı yorumlara imza attı. 

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"Avrupa önemli değil diyenlerin sözlerini kesinlikle kabul etmiyorum. Fenerbahçe için Avrupa gayet önemli. 2 gün önce Galatasaray çıkmış, Juventus'a 5 tane atmış! Sen de çıkıp yenmek zorundasın. Bunu söyleyenlere, bu zihniyete asla katılmıyorum. Fenerbahçe olarak ligde de 6 puan geri düşersen o zaman görürüz"

"HAZIR OLMAYAN CHERİF İLE OYNAMAM"

"Hazır olmayan Cherif ile oynamam. 2 etaplı bir maç bu. Hocaya hak veriyorum maç sonu yorum yapılıyor düşüncesi hakkında. Üzücü tabii. Tedesco'nun Kasımpaşa maçı ikinci yarısı dışında Fenerbahçe'nin hiçbir zaman mücadele sorunu yaşadığını görmedim."

"24 YAŞINDA BİLE OLSA 45 MİLYON EURO VERMEM"

“100 milyon Euro'ya iki oyuncu. Guaendouzi ve Kante. Aman aman ihtiyaç mı ikisi de? Özellikle Kante için soruyorum. Kante'nin kulübe ivme atlatacağını biliyorum. Ama nerede oynayan Kante! Kante 34 yaşında 6 numara oynat. 24 yaşında gibi oynasın. Eğer N'Golo Kante, 8 numarada oynayacaksa, 24 yaşında bile olsa 45 milyon Euro vermem. En azından maç da kopmuşken son bölümde bir 6 numarada Kante'yi görmek isterdim. Kante de sıkıntı yaşar yoksa 6 numara oynamazsa. Kötü görünüyor yani.”

İlgili Konular: #fenerbahçe #rıdvan dilmen #n'golo kante

