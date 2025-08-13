Rıdvan Dilmen'den Jose Mourinho iddiası: 'Geldiğinden beri...'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyetini değerlendirdi.

Dilmen'in değerlendirmeleri şu şekilde:

"Her anlamda çok önemli bir galibiyet. Yönetimiyle, taraftarıyla, oyuncusuyla, teknik direktörüyle çok önemli bir galibiyet.

"MOURINHO İLE İLK"

"42. dakikada toplamda 3-1 geridesiniz ve 5 gol çıkarıyorsunuz. 2-1'lik skorlar sevimsiz skorlardır. Çok riskli bir takım çıkarırsan -Rangers maçı gibi- kontradan gol yersin, çok kontrollü çıkarsan hücum üstünlüğünü alamazsın."

"Jose Mourinho'nun geldiğinden beri en sağlıklı ve doğru rakip analizi yaptığı bir maçtı. Rakip Fenerbahçe ayarında bir takım değildi."

"EN BÜYÜK TEBRİK TARAFTARA"

"Soru işaretli bir sezon bekliyor, taraftar gergin, eylülde kongre var, Jose Mourinho tartışılıyor... Bu baskı altında oynamak kolay bir şey değil. Burada oyuncuları ve teknik direktörü kutlarken, en büyük tebriği hiç kuşkusuz Fenerbahçe taraftarı hak ediyor."

"İlk maçı kaybetmişsin. Gerçekten Fenerbahçe taraftarıyla ilgili söylenecek tek şey, takdirden başka bir şey olmadığıdır. Fenerbahçe devreye 1-0 geride girse sıkıntı olabilirdi, üst üste gelen 2 gol takımı ve taraftarı bir arada tuttu."

"MAHCUP OLMADIK SEVİNCİ"

"Oyuncularda 'Taraftarlara mahcup olmadık' sevinci var. Bu galibiyet 2025-2026 sezon için önemli bir motivasyon. Çok büyük bir dünya yıldızının transferi kadar önemli bir olay olarak görüyorum. Zamanla bunu görme şansımız var."