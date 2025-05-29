Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a övgü: 'Dünyada bunu başaran sadece Guardiola var'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın gündemini ve Okan Buruk'u HT Spor'da yorumladı.

Galatasaray'ın kadro istikrarına dikkat çeken Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin en çok eleştirildiği konunun bu olduğuna vurgu yaptı.

Okan Buruk'un takımın şampiyonluk açlığını rotasyonla diri tuttuğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın kadrosunda sezonluk müthiş bir rotasyon var. Galatasaray'ın geçen sezonki kadrosu kalsaydı bu takımın enerjisi Trabzonspor, Beşiktaş veya Fenerbahçe'nin şampiyonluktan sonraki yılı gibi olabilirdi" dedi.

Okan Buruk'un üst üste 4. şampiyonluk sözlerinin psikolojik mesaj olduğunu dile getiren Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk her yerde 4. şampiyonluğun altını çiziyor. Takımı diri tutmak istiyor. "Muslera ve Mertens gidiyor, onların yerine oyuncu alacağız" diyor. Hem de kulüp tarihinin ve Fatih Terim'in rekorunu kırmak için. Okan Buruk bakkala gitse '4. şampiyonluk' diyecek" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptığını söyleyen Dilmen, "Altyapıdan oynayıp hem A takımda şampiyonluk görüp hem antrenör olup da 3 kere şampiyonluk yaşayan başka bir sporcu yoktur. Dünyada bu başarıya ulaşan sadece Guardiola'yı biliyorum" şeklinde konuştu.



