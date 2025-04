Rıdvan Dilmen'den flaş Victor Osimhen iddiası: Son cümlesine dikkat çekti!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:19

Güncelleme: 12.04.2025 - 10:19

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2 golle geçti. Mücadeleyi HT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Victor Osimhen'in karşılaşmanın ardından yaptığı, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Kulübün ve hayatın tadını yaşıyorum. Takımım ve 5. yıldız için savaşıyorum. Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" açıklamasıyla ilgili konuştu. Dilmen'in Osimhen'in "Her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" ifadesi için yaptığı yorum dikkat çekti.

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Ben, Galatasaray'ın konuşulan rakamları Osimhen için bulacağını düşünüyorum ama yeterli olacağını düşünmüyorum. Ona da her Galatasaraylı, her futbolseverin saygı duyacağını düşünüyorum."

'EN BÜYÜK 5-6 KÜLÜPTEN BİRİ İSTEYECEKTİR'

"Muhtemeldir Avrupa'daki en büyük 5-6 kulüpten biri isteyecektir Osimhen'i, belki de istemişlerdir. Dolayısıyla şöyle okumak lazım Arda Güler'e Real Madrid yerine Leicester City teklif yapsa "Gitme" derim. İspanya'dan Real Betis, yatırım kulübüdür, La Liga iyidir ama Real Madrid... Arda'yı Fenerbahçeli olarak statta izlemek istesem bile kolundan tutar götürürüm."

'TEMMUZ AYINDA AÇIKLAR'

"Şimdi böyle bir teklif gelirse Osimhen'e o son cümlesi var ya ("Her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak") temmuz ayında açıklar onu."