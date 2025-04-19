Rıdvan Dilmen'den flaş şampiyonluk iddiası: 'Bunları oynamak çok zordur'
Galatasaray, Süper Lig'de Bodrum FK'yı 2 golle mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı. Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın galibiyetini değerlendirirken şampiyonluk yarışıyla ilgili bir iddiada bulundu.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira ve Davinson Sanchez ağları havalandırdı.
Galatasaray bu sonuçla ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürürken puanını 77 yapıp şampiyonluk yarışında haftayı kayıpsız tamamladı.
Rıdvan Dilmen, 90 dakikanın ardından HT Spor'da katıldığı yayında Galatasaray-Bodrum FK maçını değerlendirirken Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değindi.
'FAVORİ GİBİ OYNADI, FAVORİ GİBİ KAZANDI'
Maça ilişkin Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:
"Bugünkü oyuna, 2-0'a bakıp da normal skor deyip geçmemek lazım. Dolu dolu bir oyun oynadı Galatasaray. Favoriydi, favori gibi oynadı ve favori gibi kazandı. Galatasaray '7 maç gözüküyor ama ilk 6 maçı kazanırsak matematik olarak şampiyon olacağız' diyor. 'Son maça bırakmak istemiyorum' diyor. Çünkü rakibi Fenerbahçe bütün maçları kazanırsam 92 puan yapacağım diyor. Galatasaray'ın bu maçlarda bir beraberliği ile bir mağlubiyeti arasında fark yok eğer Fenerbahçe tüm maçlarını kazanırsa."
ŞAMPİYONLUK İDDİASI
Şampiyonluk yarışıyla ilgili Rıdvan Dilmen şunları söyledi:
"Hala ben yüzde 40'dayım. Yüzde 40'a 60 olarak görüyorum ben. 60 Galatasaray, 40 Fenerbahçe. Trabzon'dan döndüğünde 3 artı ikili averaj olursa yüzde 90 derim. Son 3 haftaya girilmiş olsa yüzde 90 derdim bu puan durumuyla. Bu fark devam ettiği sürece kolay değil. '1-0'ken ister istemez tehdit de olmasa strese giriyoruz' diyor Okan hoca. Çok zordur bunları oynamak. Aynı şekilde Fenerbahçeli oyuncular da aslında. Hep 3'ü artırmayalım, kazanalım. Kolay değil yani. Fenerbahçe'nin ortada olan 21 puanı var, 21 puanı alırsa 92 yapıyor. Galatasaray'ın da 92'de kalması yetiyor ikili averajdan dolayı. İki berabere kalıp şampiyon olma şansını Beşiktaş maçında kaybetti. O yüzden 40'larda Fenerbahçe"
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