Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk iddiası: 'Galatasaray olamazsa...'

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk iddiası: 'Galatasaray olamazsa...'

15.03.2026 10:58:00
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk iddiası: 'Galatasaray olamazsa...'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldı. Karşılaşmanın ardında Rıdvan Dilmen, maçı ve şampiyonluk yarışını yorumladı.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Renato Nhaga kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında 90 dakikayı yorumladı. Dilmen, Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirirken şampiyonluk yarışına da değindi.

Rıdvan Dilmen maçın ardından şunları söyledi: 

"Dünkü maçın bitiş düdüğüyle Galatasaray mayısı beklemeden, böyle bir avantaj gelmiş diyip bu maçı başka bir hale getirdi. Bu oyuncuya da yansıyor. Galatasaray şampiyon olamazsa büyük sürpriz olur. 7 puandan bağımsız söylüyorum. Fenerbahçe'de Talisca'yı çıktığın zaman pozisyon da bulamıyorsun."

"PUANDAN BAĞIMSIZ SÖYLÜYORUM"

"Bundan sonra ne olur? Fenerbahçe'yle Trabzonspor değil, Galatasaray olamaz. Yani Galatasaray şampiyon yapar Fenerbahçe ve Trabzonspor'u. Puandan bağımsız söylüyorum. 4 puan da fark olmuş olsa, oyunculara hocaların performansına baktığında çok net önde olan Galatasaray."

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk iddiası: 'Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde...'
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk iddiası: 'Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde...' Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Dilmen, Konyaspor-Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir şampiyonluk iddiasında bulundu.
Rıdvan Dilmen'den N'Golo Kante tepkisi!
Rıdvan Dilmen'den N'Golo Kante tepkisi! Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için tur iddiası! Yüzde verdi...
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için tur iddiası! Yüzde verdi... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, katıldığı YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.