Rıdvan Dilmen'den Solskjaer'e sert tepki: 'Öyle bir takımla çıktı ki...'

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda konuk ettiği Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olmasından sonra eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'e eleştirilerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Solskjaer için 'rakibi analiz etmemiş' demek çok basit ama doğru. Bence Arda Turan, Avusturya'daki 3-2'lik maçı izlediği zaman burada en az 3 gol atacağını biliyordu. Beşiktaş'tan çok farklı bir şey beklemesi mümkün değildi. Solskjaer öyle bir takımla çıktı ki, tercihleriyle adeta intihar etti. Beşiktaş'ın ve ligin en dirençli orta saha oyuncusu Gedson'u sol tarafta oynattı. 8-9 teşebbüsün 4'ü gol oldu, golle sonuçlanan bütün pozisyonlar tıpatıp aynı" sözlerini kullandı.

ARDA TURAN'A ÖVGÜ

Arda Turan'ın taktiğini öven Dilmen, "Arda Turan o kadar doğru bir analiz yapmış ki, 'Beşiktaş'ı pasla yorayım ve oyun yönünü değiştireyim' demiş. Fiziksel anlamda Beşiktaş'ı çok yetersiz buldum. Maçı kim izlerse izlesin, 'Bu maç dönecek' demedi" ifadelerini kullandı.

'GEDSON'DAN SOL AÇIK MI OLUR?'

Solskjaer'in diziliş tercihine tepki gösteren Dilmen, "Abraham bugün yalnız başına oynayan bir adamdı. Gedson'dan sol açık mı olur? Gedson'un birebir adam geçme şansı var mı? Orkun hazır değil, Demir Ege bu seviyede değil, Rafa Silva savunması olmadığı için bu tip pas takımlarına karşı kayboluyor" dedi.