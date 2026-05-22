Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı teklifi açıkladı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan teklif aldığını açıkladı.

Rıdvan Dilmen açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Başkan bana teklif yaptı, 'Böyle bir organizasyon yapacağım, sen de ol' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve bu görevde sadece eski Fenerbahçeli futbolcu olmanın değil, liyakatin esas alınması gerektiğini söyledim. Bana Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen olmak yetiyor. Başka hiçbir şeyde gözüm yok."

"KENDİME GÖRE DOĞRULARIM VAR"

"Aziz Başkan ile ağabey kardeş gibiyizdir. Ancak sevgi başka bir şeydir, görev yapmak başka bir şeydir. Görevin de kralını yaparım, onu söyleyeyim. Ama kendime göre doğrularım vardır. Aziz Başkan beni futbol komitesinin başına geçirmek istedi, sen geç arkadaşları yönlendir dedi. Teşekkür ettim kendisine, o da anlayış gösterdi. İnşallah arkadaşlarımız istişareler doğrultusunda kulübümüze hizmet edeceklerdir. Ben inşallah önümüzdeki hafta sonu giderim tatile, kongreye gelme ihtimalim bile zayıftır."