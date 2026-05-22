Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı teklifi açıkladı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı teklifi açıkladı

22.05.2026 11:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı teklifi açıkladı

Spor yorumcusu Fenerbahçe'nin simge isimlerinden Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine görev teklifinde bulunduğunu açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan teklif aldığını açıkladı.

Rıdvan Dilmen açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Başkan bana teklif yaptı, 'Böyle bir organizasyon yapacağım, sen de ol' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve bu görevde sadece eski Fenerbahçeli futbolcu olmanın değil, liyakatin esas alınması gerektiğini söyledim. Bana Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen olmak yetiyor. Başka hiçbir şeyde gözüm yok."

"KENDİME GÖRE DOĞRULARIM VAR"

"Aziz Başkan ile ağabey kardeş gibiyizdir. Ancak sevgi başka bir şeydir, görev yapmak başka bir şeydir. Görevin de kralını yaparım, onu söyleyeyim. Ama kendime göre doğrularım vardır. Aziz Başkan beni futbol komitesinin başına geçirmek istedi, sen geç arkadaşları yönlendir dedi. Teşekkür ettim kendisine, o da anlayış gösterdi. İnşallah arkadaşlarımız istişareler doğrultusunda kulübümüze hizmet edeceklerdir. Ben inşallah önümüzdeki hafta sonu giderim tatile, kongreye gelme ihtimalim bile zayıftır."

İlgili Konular: #fenerbahçe #rıdvan dilmen #aziz yıldırım

İlgili Haberler

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı: 'Çok zor bir dönemdi'
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı: 'Çok zor bir dönemdi' Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe'den İngiliz temsilcine transfer olduğu dönem hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeli yıldız Dorgeles Nene ameliyat oldu
Fenerbahçeli yıldız Dorgeles Nene ameliyat oldu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Malili futbolcusu Dorgeles Nene'nin ameliyat olduğunu açıkladı.
İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray ve Fenerbahçe Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya
İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray ve Fenerbahçe Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mallorca forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi yakından takip ettiği iddia edildi.