Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin rekor transferini duyurdu...

18 Ekim 2022 Salı, 13:18

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasında 3 puana ulaşan taraf 3-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen TV8,5 ekranlarında Yüzde Yüz Futbol'da mücadeleyi değerlendirdi ve transfer iddiası ortaya attı.

"FENERBAHÇE TARİHİNİN EN FAZLA PARA KAZANDIRAN FUTBOLCUSU OLABİLİR"

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe tarihinin en fazla para kazandıran futbolcusu olabileceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, oyuncunun bitmek bilmeyen enerjisine vurgu yaptı.

Dilmen, "Jorge Jesus 853 maça çıkmış çok Ankaragücü maçı görmüş çok şampiyonluklar görmüş. Güçlü bir figür. Teknik ekibe de iyi bir kadro verilmiş. Fenerbahçe'de bir özgüven var sanki 15 puan öndeymiş gibi. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe tarihinin en çok para getiren oyuncusu olabilir" dedi.