Rıdvan Dilmen: Joachim Löw gelirse, başarılı olur

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan ve gelecek sezon sözleşme imzalayacağı iddia edilen Alman teknik direktör Joachim Löw hakkında görüşlerini paylaştı. Dilmen, "Löw, Fenerbahçe'ye gelirse başarılı olur" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 17:52
Rıdvan Dilmen: Joachim Löw gelirse, başarılı olur
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen, Twitter hesabından kendisine gelen soruları yanıtlarken, sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer alan Joachim Löw için övgü dolu ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye gelmesi halinde başarılı olacağına inanıyorum. Aslında Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Direkt oynayacak 4-5 oyuncu da alınırsa çok daha güçlü bir kadrosu olur. Bir an önce teknik direktör alınmalı ki, kendi sistemine uygun oyuncular alsın veya göndersin. Dört yıldır Fenerbahçe'nin çözemediği problem şu; transferlerin üstüne teknik direktör geliyor. Ama şimdi bir an önce teknik direktör alınmalı! Oynatacağı sisteme uygun transferler yapılmalı. Düşünmedikleri de gönderilmeli! Kafasındaki şablona uyanları almalı, uymayanları yollamalı" dedi.

Transfer planlamasının yanlış olduğunu kaydeden Dilmen, "Fenerbahçe'nin planlaması yanlıştı. 5 sol açığı, 4 sağ açığı, 3 forvet arkası olur mu bir takımın?" açıklamasında bulundu.



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