Rıdvan Dilmen Jorge Jesus'a ateş püskürdü!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:54

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:54

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 4'e yükseltti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bir Fenerbahçeli olarak çok üzgünüm, Galatasaray'ı da kutlarım" dedi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Altay Bayındır

"ALTAY BU SEZONU BİTİREMEZ"

"Fenerbahçe iyi kötü demeden kesinlikle bir kaleci almalıdır. Altay, ne kadar güçlü bir karakter olursa olsun... Fenerbahçe'nin bu şekilde sezonu bitirmesi mümkün değil. Kaleci İrfan Can da şu anda hazır değil."

"JESUS ANADOLU TAKIMLARINA KARŞI SEVİLECEK HOCA..."

"Galatasaray bugün son derece iyi oynadı. Konya'ya gol atamadı, 1-0 yenildi. Arada atılan 6'lar, 5'ler var ya Jorge Jesus, Fenerbahçelilerin özellikle Anadolu takımlarına karşı seveceği bir teknik direktör. Jesus'un eli ayağı düzgün takımlara karşı dezavantajı var. Adana Demirspor maçı gibi... Araya oynayabilirler. Trabzon maçıyla bu maçın arasında fark yok. Galatasaray pozisyon vermedi. Galatasaray'ın Başakşehir'e 7 attığı maç dahil bu kadar net pozisyonlar görmemiştim."

Jorge Jesus

"GALATASARAY DERSİNE İYİ ÇALIŞMIŞ"

"Ben 1-0'a göre konuşuyorum. Galatasaray dersine iyi çalışmış. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bu maç 3-0'ı hak etti. Orijinal sol bek oynatmayarak karşıdan geleceklere karşı sen önce bir savun dedi. Rakip takım sürpriz yapmadı, 3'lü oynadı. Okan Hoca 1 hafta boyunca ne çalıştıysa bunları uyguladı."

"YÖNETİM JESUS'A KARIŞMALI"

"Yönetici, başkan, teknik direktör kısmında takıma karışma durumu vardır. Yönetimin takıma karışma hakkı vardır. Ya hocam biz niye büyük maçlarda 3'lü oynuyoruz diye sorulabilir, ayıp bir şey değil. Jesus'un öyle bir tavrı var ki istemezseniz giderim gibi... Ama bu bir kanun değil. Herkes gidebilir. Mancini de ayrıldı, İtalya Milli Takımı'na gitti."