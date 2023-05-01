Rıdvan Dilmen: 'Muslera dolandırılma olayından etkilenmiş'

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fernando Muslera dolandırılma olayından dolayı etkilenmiş gibi. Başınıza böyle bir şey geldikten sonra psikolojik olarak toparlanmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 07:53
Rıdvan Dilmen: 'Muslera dolandırılma olayından etkilenmiş'
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın form durumuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Derbi sonrası TV8.5'taki programda konuşan Rıdvan Dilmen, "Fernando Muslera dolandırılma olayından dolayı etkilenmiş gibi. Başınıza böyle bir şey geldikten sonra psikolojik olarak toparlanmak kolay değil" dedi.

Fernando Muslera

Dilmen, "Futbolcu olarak değil, normal bir vatandaş olsa da kötü etkilenir. Bilemiyoruz tabii ki neler oldu. Ben etkilendiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Murat Kosova da "Kolay değil hocam. Düşünsenize bir anda tüm servetinizi kaybediyorsunuz. Çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da futbol camiasından bir çok kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı iddia edilen ve tutuklanan banka müdürüyle ortak çalıştığı, elde edilen haksız kazancı yurt dışına transfer ettiği değerlendirilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırılması ve şube müdürünün tutuklanmasının ardından çalışma başlatmasının ardından gerçek ortaya çıkmıştı.


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