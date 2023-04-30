Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira: 'Özür dilerim'
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Galatasaray'da Sergio Oliveira, maçın ardından görülerini aktardı. Portekizli futbolcu, "Hataları görmek kolay, ben bir hata yaptım ve gol yedik. Burada 2-3 yıl daha kalacağım ve kendimi düzelteceğim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Sergio Oliveira, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Karşılaşma sonrası konuşan Sergio Oliveira, "Hataları görmek kolay, ben bir hata yaptım ve gol yedik. Burada 2-3 yıl daha kalacağım ve kendimi düzelteceğim" dedi.
Sergio Oliveira, "Taraftarlardan ve takımdan özür dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.
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