Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira: 'Özür dilerim'

Yayınlanma: 30.04.2023 - 21:55

Güncelleme: 30.04.2023 - 21:55

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Sergio Oliveira, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşma sonrası konuşan Sergio Oliveira, "Hataları görmek kolay, ben bir hata yaptım ve gol yedik. Burada 2-3 yıl daha kalacağım ve kendimi düzelteceğim" dedi.

Sergio Oliveira, "Taraftarlardan ve takımdan özür dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.