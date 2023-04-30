Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira: 'Özür dilerim'

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Galatasaray'da Sergio Oliveira, maçın ardından görülerini aktardı. Portekizli futbolcu, "Hataları görmek kolay, ben bir hata yaptım ve gol yedik. Burada 2-3 yıl daha kalacağım ve kendimi düzelteceğim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 21:55
Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira: 'Özür dilerim'
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Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Sergio Oliveira, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşma sonrası konuşan Sergio Oliveira, "Hataları görmek kolay, ben bir hata yaptım ve gol yedik. Burada 2-3 yıl daha kalacağım ve kendimi düzelteceğim" dedi.

Sergio Oliveira, "Taraftarlardan ve takımdan özür dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.


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