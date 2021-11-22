Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Barcelona, Mesut Özil'i istiyor
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil hakkında, katıldığı bir YouTube programında çarpıcı bir iddiada bulundu. Dilmen, "Barcelona, Mesut Özil'i istiyor" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 galip tamamladı.
31. dakikada Mesut Özil ve 90+4'te Miguel Crespo'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertlilerde performansı tartışılan Mesut Özil, ön plana çıktı.
Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, YouTube'ta katıldığı Sports Digitale isimli programda Mesut Özil ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Dilmen, Mesut Özil'e büyük dünya kulüplerinin talip olduğunu belirterek, "Barcelona bile Mesut'u istiyor. Orada biraz transfer problemi var ama sportif direktörünün direkt Mesut ile ilgilendiğini ben bizzat biliyorum. Katar'a transfer görüşmesine gittiği iddia edildi. Öyle bir şey olmadı. Bir tane ciddi isteyen kulüp oldu, o da Barcelona" ifadelerini kullandı.
Yıldız isim, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 lig maçında 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.
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