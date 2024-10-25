Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini: Kazanacak takımı açıkladı!
Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı derbiye ilişkin konuştu. Ünlü yorumcu, derbi tahminini yayında açıkladı.
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşacak. 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maça ilişkin ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında tahminini açıkladı.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Beşiktaş'ın ne oynayacağını tahmin ediyoruz. Galatasaray'ın hangi oyuncularla çift santrfor oynayacağı kesin, tartışmasız.
Ama nasıl bir dizilişte, diziliş kadar o dizilişteki oyuncuların kim olacağı önemli."
"BEŞİKTAŞ KAZANIR"
"Örnek vereyim, Elfsborg maçındaki diziliş ama aynı oyuncularla oynarsa Beşiktaş kazanır. Yine gollü geçer maç ama Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum."
Etiketler: #rıdvan dilmen #galatasaray #beşiktaş
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