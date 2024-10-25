Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini: Kazanacak takımı açıkladı!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:46

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:46

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşacak. 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maça ilişkin ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında tahminini açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş'ın ne oynayacağını tahmin ediyoruz. Galatasaray'ın hangi oyuncularla çift santrfor oynayacağı kesin, tartışmasız.

Ama nasıl bir dizilişte, diziliş kadar o dizilişteki oyuncuların kim olacağı önemli."

"BEŞİKTAŞ KAZANIR"

"Örnek vereyim, Elfsborg maçındaki diziliş ama aynı oyuncularla oynarsa Beşiktaş kazanır. Yine gollü geçer maç ama Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum."