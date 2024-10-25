Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini: Kazanacak takımı açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı derbiye ilişkin konuştu. Ünlü yorumcu, derbi tahminini yayında açıkladı.

Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini: Kazanacak takımı açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:46

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşacak. 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maça ilişkin ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında tahminini açıkladı. 

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle: 

"Beşiktaş'ın ne oynayacağını tahmin ediyoruz. Galatasaray'ın hangi oyuncularla çift santrfor oynayacağı kesin, tartışmasız. 

Ama nasıl bir dizilişte, diziliş kadar o dizilişteki oyuncuların kim olacağı önemli." 

"BEŞİKTAŞ KAZANIR" 

"Örnek vereyim, Elfsborg maçındaki diziliş ama aynı oyuncularla oynarsa Beşiktaş kazanır. Yine gollü geçer maç ama Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum."


Etiketler: #rıdvan dilmen #galatasaray #beşiktaş

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