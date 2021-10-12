Rıdvan Dilmen'den federasyona çağrı: Maçın yerini değiştirin
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Türkiye Letonya maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Milli takımı ve Kuntz'u tebrik eden Dilmen Cebelitarık maçı ile de ilgili çarpıcı bir öneride bulundu.
İşte Dilmen'in önerisi: "Tebrikler Milli takımımıza ve Hocamız Stefan Kuntz'a Analiz yapmayayım şimdilik... (haftasonu %100 futbolda yaparım) Şimdilik önemli bir nacizane tavsiyede bulunayım: "Mümkünse Cebelitark maçını bir an önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Vodafone Park Stadı'na alalım ve en hızlı top toplayıcı gençleri hazırlayalım"
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