Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi savunmaya uyarı
Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başlarken savunmaya özel ilgi gösterildi..
Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması, 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Tedavisi tamamlanan Dorukhan Toköz de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Tedavisi devam eden Koita ise takımdan ayrı çalıştı. Abdullah Avcı defans oyuncuları ile özel olarak ilgilendi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.
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