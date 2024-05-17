Fenerbahçe yönetimine gireceği iddia edilmişti: Rıdvan Dilmen iddialara cevap verdi!
Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesine gireceği iddialarını yalanladı.
Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesine gireceği iddia edilmişti.
Rıdvan Dilmen, bu iddialar hakkında konuşarak Aziz Yıldırım'ın yönetim listesine gireceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
''SADECE FENERBAHÇE'MİN YANINDAYIM''
Dilmen, yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya sportif direktörlük görevi alacağı haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebini de gayet iyi biliyorum!!! Benim, ne Sayın Aziz Yıldırım'ın ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme olmayacak kadar doğduğum günden beri sadece FENERBAHÇEMİN yanında olduğum bilinmektedir" ifadelerini kullandı.
Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya Sportif direktörlük görevi alacağı haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebinide gayet iyi biliyorum!!! Benim, ne Sayın Aziz Yıldırım'ın Ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme… pic.twitter.com/eJQiY7qUlN— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) May 17, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- 'O bürokrat haddini aştı'
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı!
- Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama
- İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar!
- 'Birilerini memnun etmese de...'
- 'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de