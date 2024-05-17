Fenerbahçe yönetimine gireceği iddia edilmişti: Rıdvan Dilmen iddialara cevap verdi!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:01

Güncelleme: 17.05.2024 - 14:28

Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesine gireceği iddia edilmişti.

Rıdvan Dilmen, bu iddialar hakkında konuşarak Aziz Yıldırım'ın yönetim listesine gireceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

''SADECE FENERBAHÇE'MİN YANINDAYIM''

Dilmen, yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya sportif direktörlük görevi alacağı haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebini de gayet iyi biliyorum!!! Benim, ne Sayın Aziz Yıldırım'ın ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme olmayacak kadar doğduğum günden beri sadece FENERBAHÇEMİN yanında olduğum bilinmektedir" ifadelerini kullandı.