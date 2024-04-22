Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi'ye övgü: 'Türk futbolunun gördüğü en büyük...'

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:29

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:30

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Icardi'den övgü ile söz etti.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şu şekilde:

"Galatasaray genel anlamda Muslera'yı oyuncu gibi kullanıyor. Maçın temposuzluğunun sebebinden biri de bu maçı her türlü kazanırız şeklinde düşünmesiydi."

"Galatasaray'ın evinde oynadığı son maçlarda baskılı olmadığını gördük. Bunun sebebi takımın kendine fazla güvenmesi. Biz nasıl olsa kazanırız maçı diyorlar. Fazla güven şımarıklığa gitmediği sürece sıkıntı yaratmaz."

RIDVAN DİLMEN'DEN İCARDİ AÇIKLAMASI

"Mauro Icardi takıma, 'Uyuyorsunuz beyler, ben sizi uyandırayım' dedi. Saha içinde öyle bir hamle yaptı ki bu Allah vergisi bir yetenek. Orta sahaya geldi, topu aldı. Pozisyonunu hazırladı, golünü yaptı."

"Galatasaray'ın oynadığı 90 dakikada böyle bir 5-10 dakikası var. Öyle etkili oluyor ki bir anda 5-6 olurdu maç."

"İlk yarıda çok dağınık bir Galatasaray vardı. Icardi, ikinci yarı takımı uyardı ve saha dizilişinde takımını yönlendirdi. saha içi liderliği de var."

"Mauro Icardi, Türk futbolunun gördüğü en büyük santrforlardan biri. Didier Drogba da buna dahil. Çok büyük bir yetenek."