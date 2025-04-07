Rıdvan Dilmen'den Mourinho değerlendirmesi: 'Aklım sırrım ermiyor'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:01

Güncelleme: 07.04.2025 - 11:01

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçı Rıdvan Dilmen değerlendirdi. HT Spor'da açıklamalarda bulunan Dilmen, Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Jose Mourinho, biz yorumculara, futbolseverlere, milyonlarca insana her haliyle korkunç malzeme olan bir figür. Aslında bizim de futbolu konuşanlar için de önemli doneler çıkıyor. Zaman zaman eleştiriyoruz, zaman zaman da 'bravo' diyebiliyoruz.

Jose Mourinho, Türkiye'ye geldiği zaman dünyanın en büyük markalarından biri olduğunu tartışmasız hepimiz kabul ediyorduk. Ben de Jose Mourinho'nun ilk teknik adamlığa başladığı günden itibaren dikkatli izleyicisiyimdir kendisinin. Jose Mourinho'yu tavan yaptığı dönemlerde çok iyi analiz ediyordum. Hatta Mourinho mu Guardiola mı? tartışması 2010 küsürlerde başlamıştır. Bu önemli bir şeydir 2 figür konuşuluyor sonra Klopp devreye girdi.

Fakat ülkemizde ve Fenerbahçe'de olanlara aklım sırrım ermiyor... Futbolda dün yoktur, bugün ve yarın vardır. Mourinho haklı eleştirilerle yönettiği bir maç yaşadı ve bugün de 4-1'lik önemli bir galibiyet aldı. Bu maçtaki Mourinho, sen bugüne kadar neredeydin! Sen bu ailenin babasısın. Baba terk eder mi çocuk kaybederken! Çocuğu yerden kaldırır. Bugün yaptığını yapman lazım."