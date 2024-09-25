Rıdvan Dilmen'den flaş play-off açıklaması: 'Böyle devam ederse...'

Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:50

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:50

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de haftanın maçlarını değerlendirdi. Önceki gün değindiği play-off konusuna bir kez daha giren Dilmen, Süper Lig'in ilk 4 sıra tahminini de yaptı.

HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen geçtiğimiz günkü programda play-off'a değinmiş ve "Türk futbolunda böyle bir uçurum hiç görmedim. Koşarak play-off'a gidiyoruz. Böyle devam ederse iş oraya gidiyor. Ben nefret ediyorum play-off'tan ama Avrupa'da vasat liglerde bu var" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise konuyla ilgili "Play-off sistemi çok yersiz bir gündem. Türk futbolunun böyle bir gündemi yok. Play-off oynanan liglere baktığımız zaman bunların hiçbiri Avrupa’nın büyük ligleri değil. Takım sayısının az olduğu, dengelerin farklı oldu birkaç tane ülkede uygulanan sistem. Biz kendimize Avrupa’nın 5 büyük ligini mi örnek alacağız yoksa daha küçük ligleri mi?" şeklinde konuşmuştu.

'UÇURUM FAZLASIYLA ARTTI'

Rıdvan Dilmen programda play-off sistemiyle ilgili bir kez daha konuştu.

Hatipoğlu'nun sözleri üzerine bir açıklama daha yapan Dilmen, "Play-off'tan nefret ederim, zayıf liglerin yeridir ama maalesef bizim ligimiz çok zayıf. Ben olsun istemiyorum. Yetkili olsam da istemem ama mecburen oraya doğru gidiyor. Ligdeki uçurum fazlasıyla arttı. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. Böyle bir şey daha görecek miyiz biz? Sanki göreceğiz" dedi.

'MUCİZE BİR TAHİM DEĞİL'

Süper Lig'de sezon sonunda ligin ilk 4 sırası için tahminini de yapan Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... İlk 3 belli mi? Eylül ayı bitmemiş ilk 3 belli. 4. de bence belli; Trabzonspor. Bu mucize bir tahmin de değil."