Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Avrupa dahil en iyi...'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 08:01
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Avrupa dahil en iyi...'
Abone Ol google-news

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen derbiyi yorumladı.

Fernando Santos'un kadro tercihine değinen Dilmen, "Santos saygı duymakla korkaklık arasında gitmiş gelmiş" ifadelerini kullandı.

Santos'un çıkardığı kadronun Buruk'u rahatlattığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk kadroyu görünce en azından 0-0'ı cebime koydum dedi" şeklinde konuştu.

Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez'e ayrı bir parantez açan Rıdvan Dilmen, iki futbolcunun derbinin adamı olduğunu belirtti.

"1-0'I EN İYİ OYNAYAN TAKIMDIR"

Rıdvan Dilmen derbi sonrası Galatasaray'ın 1-0'ı oynama becerisine de değindi.

Galatasaray'ı, Türk futbol tarihinin 1-0'ı en iyi oynayan takımı ilan eden Rıdvan Dilmen, "Hatta belki de Avrupa bile dahil 1-0'a en iyi oynayan takımdır" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, "9 dakika değil 29 dakika uzat, bitirirler maçı" diyerek sözlerini noktaladı.

"RİZESPOR MAÇI ZORLU GEÇECEK"

Kalan maçların hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için zor olacağını aktaran Dilmen, "Artık çantada keklik maçı yok. Galatasaray'ın Rizespor maçı da zorlu geçecek" dedi.


galatasaray haberleri beşiktaş haberleri rıdvan dilmen haberleri

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini: 'Galatasaray ağırlıkta ama...'

Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini: 'Galatasaray ağırlıkta ama...'
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: 'Ankaragücü'nü sahadan sildi'

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: 'Ankaragücü'nü sahadan sildi'
Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci tepkisi: 'Futbola ihanettir'

Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci tepkisi: 'Futbola ihanettir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?

Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?
‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor

‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor
Ünlü komedyen Özgür Turhan sahneden düştü: Eşi sağlık durumunu açıkladı

Ünlü komedyen Özgür Turhan sahneden düştü: Eşi sağlık durumunu açıkladı
Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…

Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…
İspanyol ekibi karar değiştirdi: Real Madrid'de gündem Arda Güler!

İspanyol ekibi karar değiştirdi: Real Madrid'de gündem Arda Güler!
Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!

Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!
Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...
Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı

Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı