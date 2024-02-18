Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci tepkisi: 'Futbola ihanettir'

Yayınlanma: 18.02.2024 - 10:25

Güncelleme: 18.02.2024 - 10:25

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı TV8.5 ekranlarında değerlendirirken İsmail Kartal'a çarpıcı bir İrfan Can Kahveci eleştirisinde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:

"Geçen haftaki kayıp puanda da aynı şekilde Dzeko'yu gole ihtiyacın varken çıkardın. Karagümrük'ten bugünler için aldığın Serdar Dursun'u kadroya almadın. Yarım saat sonra muhtemelen diyeceksin ki, "Devrede konuştum arkadaşlarla, oyuncu değişikliği yaptık" diyeceksin. Eleştiren insanların dediklerini uyguladın sen şimdi."

"FUTBOLA İHANETTİR"

"İrfan Can'ın bu kadroda yedek kalması futbola ihanettir. Artık İsmail Kartal'ın, İrfan Can'ı orta sahada da değerlendirip Cengiz'le beraber oynatması lazım ki artık oynatmak zorunda da kalacak.

İsmail Kartal'ın, Fred gelene kadar İrfan Can'ın orta sahaya çekmesi şart. Fred geldiği zaman da Cengiz, İrfan ikilisinin yan yana oynaması lazım."

"TRANSFER EDİLME SEBEBİNİ GÖSTERDİ"

"Serdar Dursun belki bir daha sezon boyunca oyuna giremeyecek ama bugün transfer edilmesinin sebebini de göstermiş oldu."

"TAKIMI RAHATLATTI"

"Bonucci değişikliği çok doğruydu orta saha yorulunca Djiku'yu bir tık öne aldı ve takımı rahatlattı."