Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın gündemindeki Çağlar Söyüncü için transfer iddiası
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü için, La Liga ekibi Atletico Madrid ile anlaştığını açıkladı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine alan sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.
RIDVAN DİLMEN'DEN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İDDİASI
Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Çağlar Söyüncü'nün gelecek sezon için Atletico Madrid ile anlaştığını söyledi.
Dilmen yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü gelecek sezon için Atletico Madrid ile anlaşmış. Bir yıl kulübede yatacağına Türkiye'ye kiralanabilir" ifadelerini kullandı.
Bu arada Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun kiralanması için Leicester City ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
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