Süper Lig'de Başakşehir, Alanyaspor'u 2 golle geçti!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 21:23

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir ile Francesco Farioli'nin yönetimindeki Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazanırken goller; 23. dakikada Serdar Gürler ve 85. dakikada Philippe Keny'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber ligde oynadığı 4. maçta da kalesinde gol görmeyen Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, Alanyaspor 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, Alanyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Yukatel Kayserispor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada kaleci Muhammed Şengezer, Ahmed Touba, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Nacer Chadli ve Patryk Szysz'nin yerine, Volkan Babacan, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Münir ve Stefano Okaka'ya ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Junior Caiçara, Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Münir ve Okaka ilk 11'iyle çıktı.

TRAORE İLK KEZ KADRODA

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Betrand Traore, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Burkina Fasolu hücum oyuncusuna yedekler arasında maç kadrosunda yer verdi.