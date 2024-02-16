Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:12

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:12

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Galatasaray, sahasında Sparta Prag’ı 3-2 yendi.

Tur için avantaj sağlayan temsilcimizin performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sparta Prag için de çarpıcı bir iddiada bulundu.

Rıdvan Dilmen’in YouTube’de yayın yapan Sports Digitale kanalına yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Bak söylüyorum. Taktikten falan daha önemli bir şey var. Güven. Bir de arkadaşlık... Kazanma güveni olmasa Galatasaray 3-2 kazanamazdı."

"TÜRK HAKEMİ OLSAM GELECEĞİMLE İLGİLİ KARAR VERİRİM"

"Ben bir Türk hakemi olsam Galatasaray - Prag maçını izler ve geleceğimle ilgili bir karar veririm..."

"ICARDİ GOL VURUŞU YAPIYOR"

"Icardi'nin golündeki şut değil, gol vuruşu... Şut demek kolay. Mesela Kerem 'şut' attı. Icardi 'gol vuruşu yapıyor."

"KIRMIZI KART TARAFTARI MAÇA SOKTU"

"70-80 arası Galatasaray maçı bırkamak üzereydi, 80.dakikada gelen kırmızı kart taraftarı maçın içerisine soktu. Icardi'nin devreye girmesiyle kazandılar."

"PRAG ÇOK İYİ TAKIM"

"Sparta Prag çok iyi takım. Galatasaray, bana göre çok iyi bir takımı yendi. Türkiye liginde olsalar en az ilk üçe girerler."