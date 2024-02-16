Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Sparta Prag'ı 3-2 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen, Çekya ekibi hakkında da bir iddiada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:12
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Galatasaray, sahasında Sparta Prag’ı 3-2 yendi. 

Tur için avantaj sağlayan temsilcimizin performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sparta Prag için de çarpıcı bir iddiada bulundu. 

Göz Atın
Sparta Prag maçı öncesi: Galatasaray'da 3 eksik!

Sparta Prag maçı öncesi: Galatasaray'da 3 eksik!
Galatasaray ikna oldu! Sacha Boey, Bayern Münih'te...

Galatasaray ikna oldu! Sacha Boey, Bayern Münih'te...

Rıdvan Dilmen’in YouTube’de yayın yapan Sports Digitale kanalına yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Bak söylüyorum. Taktikten falan daha önemli bir şey var. Güven. Bir de arkadaşlık... Kazanma güveni olmasa Galatasaray 3-2 kazanamazdı."

"TÜRK HAKEMİ OLSAM GELECEĞİMLE İLGİLİ KARAR VERİRİM"

"Ben bir Türk hakemi olsam Galatasaray - Prag maçını izler ve geleceğimle ilgili bir karar veririm..."

"ICARDİ GOL VURUŞU YAPIYOR"

"Icardi'nin golündeki şut değil, gol vuruşu... Şut demek kolay. Mesela Kerem 'şut' attı. Icardi 'gol vuruşu yapıyor."

"KIRMIZI KART TARAFTARI MAÇA SOKTU"

"70-80 arası Galatasaray maçı bırkamak üzereydi, 80.dakikada gelen kırmızı kart taraftarı maçın içerisine soktu. Icardi'nin devreye girmesiyle kazandılar."

"PRAG ÇOK İYİ TAKIM"

"Sparta Prag çok iyi takım. Galatasaray, bana göre çok iyi bir takımı yendi. Türkiye liginde olsalar en az ilk üçe girerler."


rıdvan dilmen haberleri galatasaray haberleri Sparta Prag haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı: 'Büyük maçların oyuncusu Icardi'

Spor yazarları Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı: 'Büyük maçların oyuncusu Icardi'
Galatasaray'ın zaferi Çekya basınında: Fenerbahçe vurgusu yaptılar!

Galatasaray'ın zaferi Çekya basınında: Fenerbahçe vurgusu yaptılar!
Yeni transferden Galatasaray'a kötü haber!

Yeni transferden Galatasaray'a kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray - Sparta Prag maçı biletleri tükendi!

Galatasaray - Sparta Prag maçı biletleri tükendi!
2024 Bütçesi için beklenen umutlar kırıldı: Ocak ayında devasa açık

2024 Bütçesi için beklenen umutlar kırıldı: Ocak ayında devasa açık
TFF duyurdu: Ankaragücü - Galatasaray maçı için stadyum kararı verildi

TFF duyurdu: Ankaragücü - Galatasaray maçı için stadyum kararı verildi
Aysel Özkan Bulgaristan’da bronz madalyanın sahibi oldu!

Aysel Özkan Bulgaristan’da bronz madalyanın sahibi oldu!
Serdar Ortaç canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı! Evdeki yardımcısı son anda yayını kapattı...

Serdar Ortaç canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı! Evdeki yardımcısı son anda yayını kapattı...
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları
Fenerbahçe'den 46 sayı fark!

Fenerbahçe'den 46 sayı fark!
Döviz yatırımcısı dikkat: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 döviz fiyatları