Rıdvan Dilmen'den Nelsson'a eleştiri: Milli takımdakiler ondan iyi
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılıları değerlendirdi. Dilmen, Nelsson ve Marcao'yu eleştirirken, Danimarkalı oyuncu için, "Bizim Milli Takım'daki oyuncular daha iyi ondan" yorumunda bulundu.
Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2 golle geçti. Sarı-Kırmızılılar, lider Trabzonspor ile puan farkını 7'ye indirdi.
Maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Marcao ve Nelsson'u eleştirdi. Dilmen, "Marcao için 15-20 yazılıyor ama ben hiç görmedim. Galatasaray'a bugün 15 Milyon Avro ver, istediğin oyuncuyu alırsın. Victor Nelsson'u çok para verilmiş transfer olarak görüyorum. Onun özelliklerinde çok oyuncu var. Bizim Milli Takım'daki oyuncular daha iyi ondan." diye konuştu.
Dilmen ayrıca, "Marcao, benim gözümde Galatasaray seviyesinde hiçbir zaman olmadı. Ama önemli özellikleri var. Sol ayaklı, sert bir stoper, öz veri problemi hiç yok. Beni mahcup etsin. En büyük avantajı genç olması. Gelişime ve karta açık bir oyuncu. Şu an 3 stoperden birincisi takımda. Son haftalarda iyi oynamaya başladı." ifadelerini kullandı.
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