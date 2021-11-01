Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu'na transfer teklifi geldiğini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2021 Pazartesi, 09:22
<p>Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2 golle geçti. Sarı-Kırmızılılar, lider Trabzonspor ile puan farkını 7'ye indirdi.</p>

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2 golle geçti. Sarı-Kırmızılılar, lider Trabzonspor ile puan farkını 7'ye indirdi.

<p>Maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Marcao ve Nelsson'u eleştirdi.&nbsp;</p><p>Dilmen'in açıklamaları şöyle:</p><p>"Marcao, benim gözümde Galatasaray seviyesinde hiçbir zaman olmadı. Ama önemli özellikleri var. Sol ayaklı, sert bir stoper, öz veri problemi hiç yok. Beni mahcup etsin. En büyük avantajı genç olması. Gelişime ve karta açık bir oyuncu. Şu an 3 stoperden birincisi takımda. Son haftalarda iyi oynamaya başladı."</p>

Maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Marcao ve Nelsson'u eleştirdi. 

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Marcao, benim gözümde Galatasaray seviyesinde hiçbir zaman olmadı. Ama önemli özellikleri var. Sol ayaklı, sert bir stoper, öz veri problemi hiç yok. Beni mahcup etsin. En büyük avantajı genç olması. Gelişime ve karta açık bir oyuncu. Şu an 3 stoperden birincisi takımda. Son haftalarda iyi oynamaya başladı."

<p>"Galatasaray stoperlerlerinin senede en az 4-5 gol atması lazım. Marcao'ya bakın mesela Galatasaray'a geldiğinden beri o kadar gol atmamıştır."</p>

"Galatasaray stoperlerlerinin senede en az 4-5 gol atması lazım. Marcao'ya bakın mesela Galatasaray'a geldiğinden beri o kadar gol atmamıştır."

<p>"Kerem'in menajeriyle konuştum. Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da takım vardı ama unuttum. Ben olsam dolu dolu 25-26 yaşından önce ayrılmam Galatasaray'dan."</p>

"Kerem'in menajeriyle konuştum. Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da takım vardı ama unuttum. Ben olsam dolu dolu 25-26 yaşından önce ayrılmam Galatasaray'dan."

<p>"Trabzonspor'un kazandığı haftada maç öncesi çok tecrübeli olan Fatih Terim'e sorsan 'Yarım golle de olsa kazanalım' derdi. Böyle kritik haftalarda genç ve tecrübesiz bir takımla kazanmak önemli. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmek üzere."</p>

"Trabzonspor'un kazandığı haftada maç öncesi çok tecrübeli olan Fatih Terim'e sorsan 'Yarım golle de olsa kazanalım' derdi. Böyle kritik haftalarda genç ve tecrübesiz bir takımla kazanmak önemli. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmek üzere."


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