Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu'na transfer teklifi geldiğini açıkladı
Maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Marcao ve Nelsson'u eleştirdi.
Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Marcao, benim gözümde Galatasaray seviyesinde hiçbir zaman olmadı. Ama önemli özellikleri var. Sol ayaklı, sert bir stoper, öz veri problemi hiç yok. Beni mahcup etsin. En büyük avantajı genç olması. Gelişime ve karta açık bir oyuncu. Şu an 3 stoperden birincisi takımda. Son haftalarda iyi oynamaya başladı."
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